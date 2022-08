Amici, Martina Miliddi e Aka7even: cosa è successo a “Battiti Live” (Di venerdì 5 agosto 2022) Martina Miliddi e Aka7even sono stati protagonisti di un momento ricco di emozione sul palco di Battiti Live e i fan non possono che sperare in un ritorno di fiamma. Momenti ricchi emozioni quelli vissuti da Martina Miliddi. L’ex allieva di Amici – oggi professionista nel programma Battiti Live – ha raggiunto il dietro le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 agosto 2022)sono stati protagonisti di un momento ricco di emozione sul palco die i fan non possono che sperare in un ritorno di fiamma. Momenti ricchi emozioni quelli vissuti da. L’ex allieva di– oggi professionista nel programma– ha raggiunto il dietro le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

catarrosanu : @emahincredibile Il quaderno dove Martina segna tutti i suoi amici - martina_gnd : @LeonardoTony È un'ingiustizia che gli amici a quattro zampe possano stare con noi soltanto per una manciata di ann… - in_niallsarms : @martina_bollini @frenaamano @robysland @turbojr_ Migliori amici ?????? - 1nsup3rab1le : @amici_lovess @StrangisLuigino martina tu non puoi infiltrarti nelle mie conversazioni a cazzum?????? - Ros16De : @PatriziaStop @novelamata1 @Ser364 @Ermy77625982 Infatti lui pensava che non si sarebbe trovato bene in quel mondo,… -