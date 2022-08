Un cinghiale nuota nella Darsena di Milano

(Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Unè stato recuperato dai vigili del Fuoco distamattina alle sette. I sommozzatori e i vigili del Nucleo Speleo Alpinistico Fluviale riferiscono di avere avuto non poche difficoltà nel far ritornare l'animale sulla terra asciutta viste le sue "ottime capacità natatorie".

