Udinese | clamoroso Deulofeu! La mossa del Napoli cambia tutto

(Di giovedì 4 agosto 2022) llsta lasciando in stand by la trattativa con l'per Gerard Deulofeu. De Laurentiis sta approfondendo il discorso legato...

infoitsport : Chelsea, clamoroso errore social: la Juve confusa con l'Udinese - sportli26181512 : Chelsea, clamoroso errore social: la Juve confusa con l'Udinese: Dai canali ufficiali del club inglese è stato pubb… -

Mondo Udinese

Le sconfitte interne più pesanti: Lecce - Fiorentina 0 - 5 (1995\96) e Lecce -4 - 5 (2004\... su Vucinic); sarebbe potuta finire con un5 - 5). Le sconfitte esterne più larghe: ...... più qualche stellina di squadre 'minori'; ad esempio De Paul - che allora giocava nell'- era presente, essendo un giocatoree non 'escludibile'. Stesso criterio viene usato ancora ... News Udinese | Clamoroso! Pussetto in campo contro il Qatar! Il portiere potrebbe decidere di non rinnovare e di rimanere un anno ai margini per scegliere liberamente il suo futuro nel 2023.Nel 1989 l'Udinese andò vicina all'acquisto di Rosenthal: gli insulti antisemiti potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nell'affare saltato.