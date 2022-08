Tennis, la classifica dei guadagni 2022: Rafael Nadal il più ricco, oltre 4 milioni per Alcaraz! Sinner e Berrettini… (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo quanto scritto dal sito live-Tennis.eu, ci sarebbero due spagnoli in testa alla classifica dei guadagni sul circuito ATP nel 2022, in riferimento ai montepremi vinti nei vari tornei. Comanda Rafael Nadal con 6.26 milioni di euro, davanti a Carlos Alcaraz, secondo con 4.48 milioni. Grazie al successo maturato a Wimbledon è terzo il serbo Novak Djokovi? con 4.16 milioni, mentre in casa Italia sono due i Tennisti presenti tra i primi quindici di questa particolare classifica: Jannik Sinner è 11° con 2.05 milioni, mentre Matteo Berrettini è 15° con 1.59 milioni. classifica guadagni 2022 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo quanto scritto dal sito live-.eu, ci sarebbero due spagnoli in testa alladeisul circuito ATP nel, in riferimento ai montepremi vinti nei vari tornei. Comandacon 6.26di euro, davanti a Carlos Alcaraz, secondo con 4.48. Grazie al successo maturato a Wimbledon è terzo il serbo Novak Djokovi? con 4.16, mentre in casa Italia sono due iti presenti tra i primi quindici di questa particolare: Jannikè 11° con 2.05, mentre Matteo Berrettini è 15° con 1.591 ...

persempre_news : #Sinner, #Berrettini, #Musetti e tanti altri azzurri ????scenderanno in campo per aggiudicarsi punti in classifica pr… - infoitsport : Tennis, classifica Atp: stabile Sinner, balzo in avanti per Zeppieri e Agamenone - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La classifica della Race under 21 fa godere il tennis italiano: ecco chi sono i giovani azzurri che fanno compagnia a… - ArmandaGelsomin : RT @fattoquotidiano: La classifica della Race under 21 fa godere il tennis italiano: ecco chi sono i giovani azzurri che fanno compagnia a… - infoitsport : TENNIS – L'exploit di Agamenone in Croazia vale un super balzo in avanti in classifica Atp -