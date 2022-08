Star Wars: K-2SO non sarà in Andor? Lo showrunner chiarisce (Di giovedì 4 agosto 2022) Star Wars. Inizialmente, Disney aveva annunciato, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, la presenza di Alan Tudyk nella serie tv live-action Andor. Alan è l’interprete del droide K-2S0, protagonista del film spin-off Rogue One: A Star Wars Story. In realtà, K-2SO non apparirà nella prima stagione e lo ha confermato lo stesso showrunner della serie Leggi su starwarsnews (Di giovedì 4 agosto 2022). Inizialmente, Disney aveva annunciato, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, la presenza di Alan Tudyk nella serie tv live-action. Alan è l’interprete del droide K-2S0, protagonista del film spin-off Rogue One: AStory. In realtà, K-2SO non apparirà nella prima stagione e lo ha confermato lo stessodella serie

DisneyPlusIT : La ribellione inizia. I primi tre episodi di #Andor, una serie originale Star Wars, saranno disponibili il 21 sette… - StarWarsIT : Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars, in arrivo solo su @DisneyPlusIT. I primi tre ep… - starwarsnewsit : Star Wars: K-2SO non sarà in Andor? Lo showrunner chiarisce - - claudio_raggio : @MaTheRaptor @JediPerLItalia Io sto aspettando con ansia Star Wars: gocciole extra dark - corobi : @MaTheRaptor @JediPerLItalia Era già in programmazione da 2 anni ?? -