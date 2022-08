Sonia Bruganelli sbotta dopo le critiche per Sophie Codegoni ad Avanti Un Altro (Di giovedì 4 agosto 2022) Sophie Codegoni sarà nel cast della prossima edizione di Avanti Un Altro nel ruolo della Bonas. Il settimanale Chi ha svelato che l’ex gieffina ha fatto i casting ed è piaciuta molto a Sonia Bruganelli. Nonostante tutto sui social sono piovute tantissime critiche, in molti hanno accusato l’ex gieffina di essere una raccomandata: “Questa dopo il GF Vip passa a un Altro programma e ci fanno credere che ha fatto i provini”. “Queste sono raccomandazioni belle e buone”. “Una volta prendevano sconosciute e adesso quelle che escono dai reality”. Sonia Bruganelli risponde alle critiche degli hater. dopo le polemiche è intervenuta Sonia ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022)sarà nel cast della prossima edizione diUnnel ruolo della Bonas. Il settimanale Chi ha svelato che l’ex gieffina ha fatto i casting ed è piaciuta molto a. Nonostante tutto sui social sono piovute tantissime, in molti hanno accusato l’ex gieffina di essere una raccomandata: “Questail GF Vip passa a unprogramma e ci fanno credere che ha fatto i provini”. “Queste sono raccomandazioni belle e buone”. “Una volta prendevano sconosciute e adesso quelle che escono dai reality”.risponde alledegli hater.le polemiche è intervenuta...

zazoomblog : Sonia Bruganelli la moglie di Bonolis esce allo scoperto: “Momento molto delicato…” Fan sconvolti - #Sonia… - lareina_sorge : RT @ChaanelChanel: Felicissima per Soleil che condurrà il gfvip party e felicissima per sophie e questa sua esperienza con Sonia bruganelli… - duca1072 : RT @regno_disoleil: Perché alcuni di voi sono tristi o arrabbiati con Sonia Bruganelli? Io sono sicuro che se Sonia vorrà potrà collaborar… - tizybritneyarmy : RT @ChaanelChanel: Felicissima per Soleil che condurrà il gfvip party e felicissima per sophie e questa sua esperienza con Sonia bruganelli… - MorangiLucetta : @AliceNetherl La Bruganelli ha fatto la proposta a Soleil, come sappiamo Soleil è impegnatissima però 'ha colto… -