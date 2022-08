Soleil rompe il silenzio in merito al provino bocciato per Avanti un Altro (Di giovedì 4 agosto 2022) Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono contese il ruolo di Bonas nella nuova edizione di Avanti un Altro? A insinuare il dubbio è stato il portale ThePipol che proprio ieri ha scritto: “Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di “Bonas”. Ma Sophie ha gestito meglio il post GFVip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl“. Sophie, il provino per Avanti un Altro e il colpo basso di Soleil https://t.co/rHyTVviThP — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 4, 2022 Un post a cui oggi Soleil Sorge ha deciso di rispondere apertamente negando di aver mai sostenuto un provino per il ruolo della Bonas. “Fake news: mai fatto ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022)Sorge e Sophie Codegoni si sono contese il ruolo di Bonas nella nuova edizione diun? A insinuare il dubbio è stato il portale ThePipol che proprio ieri ha scritto: “Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione èStasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di “Bonas”. Ma Sophie ha gestito meglio il post GFVip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl“. Sophie, ilperune il colpo basso dihttps://t.co/rHyTVviThP — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 4, 2022 Un post a cui oggiSorge ha deciso di rispondere apertamente negando di aver mai sostenuto unper il ruolo della Bonas. “Fake news: mai fatto ...

