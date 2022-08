Se vogliamo dare un futuro alle città dobbiamo impostarle a misura di bambino

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tutti nelle citta? sono importanti, pero? i giovani lo sono di piu?. Questo concetto puo? apparire autolesionista in politica, poiche? le elezioni si vincono prevalentemente con i voti degli anziani. Cercare ossessivamente il voto «senior» e? uno dei motivi per cui l’Italia non cresce, investendo piu? sul mantenimento del sistema pensionistico di chi ne ha gia? maturato il diritto, rispetto ai servizi per donne, giovani e lavoratori. Oltretutto i giovani non sanno organizzarsi per rivendicazioni collettive in grado di influenzare la politica, con la parziale eccezione della straordinaria mobilitazione lanciata da Greta Thunberg. Seinveceuncitta?, e anche al Paese,provare a guardarlo con gli occhi e i bisogni di chi ha davanti a se? buona parte della propria vita. ...