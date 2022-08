Sanchez e l’addio all’Inter: «Non è ancora vicino. Se mi aspettavo di più? C’è sempre qualcosa in più» (Di giovedì 4 agosto 2022) Tra l’Inter e Alexis Sanchez trovare un punto di accordo per dirsi addio non sembra un’operazione così semplice. Almeno il primo tentativo è andato a vuoto. Serviranno altri incontri. Ieri sera FCInter1908 ha intercettato Sanchez all’uscita da un ristorante nel centro di Milano, dove era in compagnia del suo agente. L’attaccante nerazzurro ha risposto ad alcune domande. È arrivato il momento dell’addio? “Sono tranquillo. Voglio giocare”. Vuoi ancora vincere? “sempre è così, il leone è così. ancora non siamo vicini”. Ti aspettavi qualcosa di più? “C’è sempre qualcosa di più. Sono felice”. Vuoi dire qualcosa ai tifosi dell’Inter? “ancora no, è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Tra l’Inter e Alexistrovare un punto di accordo per dirsi addio non sembra un’operazione così semplice. Almeno il primo tentativo è andato a vuoto. Serviranno altri incontri. Ieri sera FCInter1908 ha intercettatoall’uscita da un ristorante nel centro di Milano, dove era in compagnia del suo agente. L’attaccante nerazzurro ha risposto ad alcune domande. È arrivato il momento del? “Sono tranquillo. Voglio giocare”. Vuoivincere? “è così, il leone è così.non siamo vicini”. Ti aspettavidi? “C’èdi. Sono felice”. Vuoi direai tifosi dell’Inter? “no, è ...

