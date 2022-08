PSG | Galtier conferma | “Renato Sanches è atteso questo pomeriggio”

sportli26181512 : Mukiele, la soluzione in più nel 3-4-3 del Psg: Terzino destro o difensore centrale, 24 anni, francese, è arrivato… - milansette : PSG, Galtier annuncia Renato Sanches: 'Arriva oggi pomeriggio' #acmilan #rossoneri - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@PSG_inside, #Galtier conferma: '@renatosanches35 è atteso questo pomeriggio' - #Calciomercato #mercato #RenatoSanches #… - Fantacalcio : Psg, Galtier annuncia: 'Renato Sanches arriva oggi' - Renato65497671 : PSG, Galtier annuncia Renato Sanches: 'Arriva oggi pomeriggio. Ha grandi qualità' -

TUTTO mercato WEB

L'allenatore delha annunciato l'arrivo a Parigi di Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches va al, niente da fare per il Milan. Ad annunciarlo è stato l'allenatore dei parigini ......olandese sul mercato e non lo aveva inserito nel progetto del nuovo allenatore. Wijnaldum, ...di mano con il ragazzo e il suo agente ha potuto imbastire al meglio la trattativa con il. Anche ... PSG, Galtier annuncia Renato Sanches: "Arriva oggi pomeriggio. Ha grandi qualità" Le dichiarazioni di Donnarumma in vista dell'inizio della Ligue 1: il portiere ha giurato amore al Psg Un altro anno per crescere e dimenticare il passato: Donnarumma in un'intervista a Sky Sport ha g ...Nel corso della conferenza stampa in corso, a due giorni dall'esordio del PSG in Ligue 1, Cristophe Galtier ha annunciato l'ormai imminente arrivo di Renato Sanches, che ...