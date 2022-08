MotoGP, Fabio Quartararo: “Il long lap penalty si farà sentire ma sono pronto per la sfida di Silverstone” (Di giovedì 4 agosto 2022) Vacanze invidiabili ma non perfette. In questo modo si potrebbe riassumere la conferenza stampa di Fabio Quartararo, che ha dato il via ufficiale sia al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento dell’annata, sia alla sua seconda parte di stagione. Quella che potrebbe condurlo al suo secondo titolo consecutivo. Perchè abbiamo spiegato in questo modo il lungo break estivo del campione del mondo in carica? Il portacolori del team Yamaha Factory, infatti, vanta ancora 21 lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore (Aleix Espargarò) e addirittura 66 su Francesco “Pecco” Bagnaia, ma quanto avvenuto nel Gran Premio di Olanda è ancora ben vivido nella memoria del nativo di Nizza. Doppia caduta, zero punti e, soprattutto, long lap penalty da scontare sul tracciato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Vacanze invidiabili ma non perfette. In questo modo si potrebbe riassumere la conferenza stampa di, che ha dato il via ufficiale sia al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento dell’annata, sia alla sua seconda parte di stagione. Quella che potrebbe condurlo al suo secondo titolo consecutivo. Perchè abbiamo spiegato in questo modo il lungo break estivo del campione del mondo in carica? Il portacolori del team Yamaha Factory, infatti, vanta ancora 21 lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore (Aleix Espargarò) e addirittura 66 su Francesco “Pecco” Bagnaia, ma quanto avvenuto nel Gran Premio di Olanda è ancora ben vivido nella memoria del nativo di Nizza. Doppia caduta, zero punti e, soprattutto,lapda scontare sul tracciato di ...

