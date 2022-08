Milan, CdS: “Salta Sanchez, in pole adesso c’è Sarr del Metz” (Di giovedì 4 agosto 2022) Milan, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Milan ha visto sfumare il colpo del Lille Sanchez, ma adesso c’è da affondare sul nuovo obbiettivo rossonero. ” Milan dopo che ben due obiettivi a centrocampo sono Saltati in 48 ore. I rossoneri per rinforzare la mediana stavano trattando da mesi con Renato Sanches, ma l’inserimento deciso del Psg ha rovinato i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Milan aveva deciso di aspettarlo ma Sanches alla fine ha scelto la capitale francese. L’accordo è arrivato ieri, 20 milioni di euro al Lilla e un contratto da 6 milioni di euro l’anno al portoghese”. “Qualche ora prima anche il piano B era Saltato perché Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa è stato acquistato dal Chelsea per 20 milioni di sterline. I due ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilha visto sfumare il colpo del Lille, mac’è da affondare sul nuovo obbiettivo rossonero. ”dopo che ben due obiettivi a centrocampo sonoti in 48 ore. I rossoneri per rinforzare la mediana stavano trattando da mesi con Renato Sanches, ma l’inserimento deciso del Psg ha rovinato i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ilaveva deciso di aspettarlo ma Sanches alla fine ha scelto la capitale francese. L’accordo è arrivato ieri, 20 milioni di euro al Lilla e un contratto da 6 milioni di euro l’anno al portoghese”. “Qualche ora prima anche il piano B erato perché Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa è stato acquistato dal Chelsea per 20 milioni di sterline. I due ...

