Mauro Icardi e Wanda Nara divorziano dopo 8 anni: l’annuncio (Di giovedì 4 agosto 2022) Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati. A confermare la rottura definitiva è stata la donna tramite un messaggio vocale inviato ad una sua dipendente, tale Carmen, che ha successivamente divulgato ai media argentini. “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro” – si sente chiaramente nell’audio – “Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. La nota vocale è stata fatta ascoltare anche nel programma argentino LAM su America Tv. OFICIAL @WandaIcardi27 y @MauroIcardi separados. #LAM pic.twitter.com/HtH7x0mMZR — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 4, 2022 Questa notizia ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022)si sono lasciati. A confermare la rottura definitiva è stata la donna tramite un messaggio vocale inviato ad una sua dipendente, tale Carmen, che ha successivamente divulgato ai media argentini. “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da” – si sente chiaramente nell’audio – “Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. La nota vocale è stata fatta ascoltare anche nel programma argentino LAM su America Tv. OFICIAL @27 y @separados. #LAM pic.twitter.com/HtH7x0mMZR — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 4, 2022 Questa notizia ...

