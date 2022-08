ManCity, Haaland: 'Il mio inserimento qui? Così non rendo come vorrei' (Di giovedì 4 agosto 2022) Prime settimane da nuovo giocatore del Manchester City per Erling Haaland, che ha parlato Così ai microfoni di Sky Sports UK: "L'adattamento... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Prime settimane da nuovo giocatore del Manchester City per Erling, che ha parlatoai microfoni di Sky Sports UK: "L'adattamento...

sportli26181512 : ManCity, Haaland: 'Il mio inserimento qui? Così non rendo come vorrei': Prime settimane da nuovo giocatore del Manc… - MarcosPalermo : Palese omaggio al Borussia Dortmund per Haaland - rompipallex : Cancelo-Dias-KDB-Foden-Haaland direi pure grazie al cazz che hanno vinto - massaro_fm : RT @NumeroDiez_10: Le parole di Sergio #Aguero sulle ultime operazioni del @ManCity. ?? “Non capisco la cessione di #Sterling, alcune volte… - NumeroDiez_10 : Le parole di Sergio #Aguero sulle ultime operazioni del @ManCity. ?? “Non capisco la cessione di #Sterling, alcune… -