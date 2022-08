LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: bene Lazzaro negli 800m e Morseletto nel salto triplo, eliminati Ferrari, Pernici e le duecentiste (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Che balzo per Jaydon Hibbert! Il giamaicano atterra a 16.37m! 19:32 Continua l’heptathlon femminile con il lancio del giavellotto del gruppo B. 19.30 Purtroppo si è andato forte nell’ultima heat dei 200m, eliminate entrambe le azzurre, rispettivamente terza e quarta delle escluse. 19:28 bene FEDERICO LORENZO BRUNO! L’azzurro salta a 15.67m al primo tentativo ed al momento è ottavo nella classifica complessiva. 19:26 Nel salto triplo maschile già qualificati Viktor Morozov (15.98m) e Grigoris Nikolaou (15.84m). 19:24 Quinta piazza per Ilenia Angelini, che con 24.00 elimini Amani ed è al momento l’ultima delle ripescate quando manca una batteria. Vittoria con un ottimo 23.25 per Mia Brahe-Pedersen. 19.22 Nella quinta batteria c’è Ilenia Angelini! 19.19 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34 Che balzo per Jaydon Hibbert! Il giamaicano atterra a 16.37m! 19:32 Continua l’heptathlon femminile con il lancio del giavellotto del gruppo B. 19.30 Purtroppo si è andato forte nell’ultima heat dei 200m, eliminate entrambe le azzurre, rispettivamente terza e quarta delle escluse. 19:28FEDERICO LORENZO BRUNO! L’azzurro salta a 15.67m al primo tentativo ed al momento è ottavo nella classifica complessiva. 19:26 Nelmaschile già qualificati Viktor Morozov (15.98m) e Grigoris Nikolaou (15.84m). 19:24 Quinta piazza per Ilenia Angelini, che con 24.00 elimini Amani ed è al momento l’ultima delle ripescate quando manca una batteria. Vittoria con un ottimo 23.25 per Mia Brahe-Pedersen. 19.22 Nella quinta batteria c’è Ilenia Angelini! 19.19 ...

