L’esercito cinese spara in direzione dello Stretto di Taiwan. Condanna di Borrell: “Visita di Pelosi usata come pretesto” (Di giovedì 4 agosto 2022) L’esercito cinese ha sparato proiettili in direzione dello Stretto di Taiwan: lo dicono i giornalisti dell’agenzia di stampa Afp, che si trovano sul posto, e lo riporta il sito del South China Morning Post, che cita un breve comunicato dei militari di Pechino. Il tutto è avvenuto poco dopo l’inizio delle più grandi esercitazioni militari mai fatte dalla Cina intorno a Taiwan. I giornalisti della Afp, riporta l’agenzia, si trovano sull’isola cinese di Pingtan, vicina alle manovre in corso, e secondo la loro testimonianza i proiettili sono stati sparati da siti vicini a installazioni militari. Si tratta della rappresaglia cinese per la Visita a Taipei della presidente della Camera Usa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)hato proiettili indi: lo dicono i giornalisti dell’agenzia di stampa Afp, che si trovano sul posto, e lo riporta il sito del South China Morning Post, che cita un breve comunicato dei militari di Pechino. Il tutto è avvenuto poco dopo l’inizio delle più grandi esercitazioni militari mai fatte dalla Cina intorno a. I giornalisti della Afp, riporta l’agenzia, si trovano sull’isoladi Pingtan, vicina alle manovre in corso, e secondo la loro testimonianza i proiettili sono statiti da siti vicini a installazioni militari. Si tratta della rappresagliaper laa Taipei della presidente della Camera Usa ...

AmbCina : La #Cina adotterà forti contromisure per salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale, ha affermato il p… - RenatoSouvarine : RT @Ecatetriformis: L'esercito cinese ha lanciato i missili balistici PCL 191 (MLRS) attraverso lo Stretto di Taiwan. - LorenzoLamperti : Su @ilmanifesto intervista a Su Tzu-yun, analista Institute for National Defense and Security Research di Taipei: '… - Ecatetriformis : L'esercito cinese ha lanciato i missili balistici PCL 191 (MLRS) attraverso lo Stretto di Taiwan. - Simmy882 : ???? Nelle esercitazioni in corso, l'esercito cinese ha lanciato i missili balistici PCL 191 (MLRS) attraverso lo Str… -