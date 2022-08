L'eredità dei migliori, bufera economica in arrivo: a giugno consumi in picchiata (Di giovedì 4 agosto 2022) Per ora ci sono solo i segnali di un autunno che rischia di essere catastrofico. Ma basta unire i vari puntini per vedere che all'orizzonte si stanno accumulando nuvole che rischiano di portare in casa la tempesta perfetta. E che la paura di un autunno terribile si stia già insinuando nella testa degli italiani è segnalato dai dati pubblicati ieri dall'Istat che sui consumi di giugno ha stimato una severa flessione. Su base tendenziale le vendite al dettaglio aumentano dell'1,4% in valore e diminuiscono del 3,8% in volume. Sono in calo le vendite dei beni non alimentari (-0,8% in valore e -3,3% in volume) mentre quelle dei beni alimentari registrano un aumento in valore (+4,5%) e una diminuzione in volume (-4,4%). Un segno inequivocabile del fatto che le famiglie hanno già iniziato a tagliare il carrello della spesa mettendo in conto il fatto che, per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Per ora ci sono solo i segnali di un autunno che rischia di essere catastrofico. Ma basta unire i vari puntini per vedere che all'orizzonte si stanno accumulando nuvole che rischiano di portare in casa la tempesta perfetta. E che la paura di un autunno terribile si stia già insinuando nella testa degli italiani è segnalato dai dati pubblicati ieri dall'Istat che suidiha stimato una severa flessione. Su base tendenziale le vendite al dettaglio aumentano dell'1,4% in valore e diminuiscono del 3,8% in volume. Sono in calo le vendite dei beni non alimentari (-0,8% in valore e -3,3% in volume) mentre quelle dei beni alimentari registrano un aumento in valore (+4,5%) e una diminuzione in volume (-4,4%). Un segno inequivocabile del fatto che le famiglie hanno già iniziato a tagliare il carrello della spesa mettendo in conto il fatto che, per ...

