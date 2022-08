“Lei è morta, niente pensione”. Inps blocca assegno alla docente, ma lei è viva e vegeta (Di giovedì 4 agosto 2022) Una ex docente andata in pensione nel 2004 e originaria di Balangero, provincia di Torino, sta cercando di dimostrare all’Inps di essere viva e vegeta. Per l’ente, la donna di 70 anni è morta e dal luglio le è stata improvvisamente sospesa la pensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Una exandata innel 2004 e originaria di Balangero, provincia di Torino, sta cercando di dimostrare all’di essere. Per l’ente, la donna di 70 anni èe dal luglio le è stata improvvisamente sospesa la. L'articolo .

