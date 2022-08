Gli italiani continuano a preferire Draghi e temono il carovita (Di giovedì 4 agosto 2022) Il percorso verso le prossime elezioni appare complicato e costellato di paure per il futuro della situazione economica italiana. Il sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico di Repubblica fa emergere tendenze politiche chiare, con una netta prevalenza dei partiti di centrodestra sia nelle intenzioni di voto sia nelle previsioni dei cittadini. Ma l’aspetto più interessante sono le preoccupazioni degli italiani. Il premier Mario Draghi resta, ancora oggi, il presidente del Consiglio preferito dal 21%. Una componente limitata, che però comunque quasi doppia rispetto a tutti gli altri leader indicati. Giuseppe Conte, il predecessore che l’ha “affossato”, si ferma al 12%. E Giorgia Meloni idem. Tuttavia, la maggioranza degli italiani (59%) si dice preoccupata, spesso arrabbiata (47%), per le elezioni anticipate. Che vengono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il percorso verso le prossime elezioni appare complicato e costellato di paure per il futuro della situazione economica italiana. Il sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico di Repubblica fa emergere tendenze politiche chiare, con una netta prevalenza dei partiti di centrodestra sia nelle intenzioni di voto sia nelle previsioni dei cittadini. Ma l’aspetto più interessante sono le preoccupazioni degli. Il premier Marioresta, ancora oggi, il presidente del Consiglio preferito dal 21%. Una componente limitata, che però comunque quasi doppia rispetto a tutti gli altri leader indicati. Giuseppe Conte, il predecessore che l’ha “affossato”, si ferma al 12%. E Giorgia Meloni idem. Tuttavia, la maggioranza degli(59%) si dice preoccupata, spesso arrabbiata (47%), per le elezioni anticipate. Che vengono ...

