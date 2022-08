Giulia Pauselli incinta all’ottavo mese | senza filtri su Instagram | «Tra cellulite e smagliature | sono felice così»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 4 agosto 2022)oltre i pregiudizi. Chi ha detto che bisogna nascondersi quando si è in dolce attesa? La ballerina professionista, noto volto di Maria De Filippi, è tornata sui social in bikini per parlare a cuore aperto dei cambiamenti che il corpo sta subendo in gravidanza. Cambiamenti «normali» e «positivi».e Marcello Sacchettain attesa del loro primo bimbo, la cui nascita è prevista tra circa un: «Il 2 settembre», ha confidatoai suoi follower. La ballerina ha pubblicato una carrellata di storiein cui si riprende dalla camera da letto e si mostra in un look balneare: un costume a due pezzi e delle infradito, che evidenziano le caviglie gonfie: «Adesso non si vedono, ma fidatevi ci ...