Gabicce Monte, 35enne si offre di accompagnare una 18enne in hotel dopo la discoteca: «Picchiata e violentata» (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella notte tra il 28 e il 29 luglio un 35enne avrebbe picchiato e violentato una 18enne fuori dalla discoteca Baia Imperiale a Gabicce Monte, in provincia di Pesaro Urbino. I due si sono conosciuti la sera stessa: entrambi in vacanza a Riccione; lei – turista lombarda – con la famiglia, lui veneto. Finita la serata, l’uomo si è proposto di riaccompagnarla all’hotel di Riccione, così si sono diretti insieme verso la sua macchina. Qui, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti violenti, costringendo la ragazza a subire la violenza sessuale, e l’avrebbe Picchiata per farla stare in silenzio. Scesa dalla vettura, la ragazza ha chiamato la famiglia ed è stata trasportata in ospedale a Rimini. La vittima ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella notte tra il 28 e il 29 luglio unavrebbe picchiato e violentato unafuori dallaBaia Imperiale a, in provincia di Pesaro Urbino. I due si sono conosciuti la sera stessa: entrambi in vacanza a Riccione; lei – turista lombarda – con la famiglia, lui veneto. Finita la serata, l’uomo si è proposto di riaccompagnarla all’di Riccione, così si sono diretti insieme verso la sua macchina. Qui, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti violenti, costringendo la ragazza a subire la violenza sessuale, e l’avrebbeper farla stare in silenzio. Scesa dalla vettura, la ragazza ha chiamato la famiglia ed è stata trasportata in ospedale a Rimini. La vittima ha ...

