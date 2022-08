Elezioni, schiaffi al PD da sinistra e da Di Maio (Di giovedì 4 agosto 2022) L’alleanza per le Elezioni fra Letta e Calenda, realizzata con un blitz all’ultimo momento, quando in tanti avevano scommesso sul suo naufragio, ha spiazzato la destra ma anche la sinistra. E ora anche Impegno Civico, la nuova lista dell’ex capo politico di M5S e ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, punta i piedi. “Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione” ha fatto sapere Di Maio ai circa 60 parlamentari disposti a seguirlo in queste Elezioni. “A mio avviso la coalizione deve essere la più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi”. “Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: le forze politiche di una coalizione non ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 agosto 2022) L’alleanza per lefra Letta e Calenda, realizzata con un blitz all’ultimo momento, quando in tanti avevano scommesso sul suo naufragio, ha spiazzato la destra ma anche la. E ora anche Impegno Civico, la nuova lista dell’ex capo politico di M5S e ministro degli Esteri uscente, Luigi Di, punta i piedi. “Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione” ha fatto sapere Diai circa 60 parlamentari disposti a seguirlo in queste. “A mio avviso la coalizione deve essere la più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi”. “Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: le forze politiche di una coalizione non ...

