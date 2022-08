Elezioni | Pierpaolo Sileri non si ricandida | ' Torno a fare il chirurgo'

globalistIT : - Leone1Licia : RT @tempoweb: Pierpaolo #Sileri si tira fuori: “Niente candidatura, a fine legislatura torno a fare il medico” #elezioni #impegnocivico #m5… - leone52641 : RT @tempoweb: Pierpaolo #Sileri si tira fuori: “Niente candidatura, a fine legislatura torno a fare il medico” #elezioni #impegnocivico #m5… - pasdran : RT @tempoweb: Pierpaolo #Sileri si tira fuori: “Niente candidatura, a fine legislatura torno a fare il medico” #elezioni #impegnocivico #m5… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Pierpaolo #Sileri si tira fuori: “Niente candidatura, a fine legislatura torno a fare il medico” #elezioni #impegnocivico #m5… -

... non mi ricandiderò alle prossimee a fine mandato tornerò al mio lavoro di chirurgo e di professore universitario". Così il sottosegretario alla SaluteSileri, eletto senatore con ...... non mi ricandiderò alle prossimee a fine mandato tornerò al mio lavoro di chirurgo e di professore universitario ". Così il sottosegretario alla SaluteSileri , eletto senatore ..."Come annunciato a marzo del 2018, appena entrato in Parlamento, e come ripetuto oggi in una intervista a la Repubblica, non mi ricandiderò alle prossime ..."Come annunciato a marzo del 2018, appena entrato in Parlamento, e come ripetuto oggi in una intervista a la Repubblica , non mi ricandiderò alle prossime elezioni e a fine mandato tornerò al mio lavo ...