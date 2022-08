Elezioni, Carretta: “Pronto per il 25 settembre. Poi le Regionali e forse anche il terzo tempo” (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Lanciato in un primo, secondo e forse anche terzo tempo della politica italiana. Tutto si può dire tranne che, per Niccolò Carretta, i prossimi due anni siano noiosi. Occupato, politicamente s’intende, su più fronti, giovane politico bergamasco, ora consigliere regionale in forza ad Azione, ha certamente l’agenda piena, almeno da qui fino a maggio 2023: prima le politiche, per le quali sarà candidato per il suo partito, poi le Regionali e poi, forse, anche se lui non ne ha mai fatto mistero, per le amministrative della sua Bergamo. “Almeno mi sono sposato (ride nrd), e questa è andata. Adesso pensiamo al resto”. E quello per il quale scenderà in campo è un fronte repubblicano, centrista, liberale e riformista, secondo il patto, messo nero su ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Lanciato in un primo, secondo edella politica italiana. Tutto si può dire tranne che, per Niccolò, i prossimi due anni siano noiosi. Occupato, politicamente s’intende, su più fronti, giovane politico bergamasco, ora consigliere regionale in forza ad Azione, ha certamente l’agenda piena, almeno da qui fino a maggio 2023: prima le politiche, per le quali sarà candidato per il suo partito, poi lee poi,se lui non ne ha mai fatto mistero, per le amministrative della sua Bergamo. “Almeno mi sono sposato (ride nrd), e questa è andata. Adesso pensiamo al resto”. E quello per il quale scenderà in campo è un fronte repubblicano, centrista, liberale e riformista, secondo il patto, messo nero su ...

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Il Consigliere della Lombardia e Segretario Regionale di Azione Niccolò Carretta commenta così l’accordo elettorale de… - Gazzettadmilano : Il Consigliere della Lombardia e Segretario Regionale di Azione Niccolò Carretta commenta così l’accordo elettorale… - BroginiAlessio : Io mentre penso alle #elezioni del #25settembre in cui 315 ruminanti dovranno chiedere aiuto ai Navigator per tirar… - MaryWinner6 : RT @ClaPazzaglia: @davcarretta Sig Carretta, lei è il tipico esempio di malainformazione, che non merita di fare il giornalista poichè forn… -