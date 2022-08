Dopo la denuncia di Beauty, picchiata per aver chiesto la paga, la Procura apre un’inchiesta | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Lavoratrice aggredita a Soverato: è salita subito agli onori della cronaca la vicenda di Beauty, la 25enne di origini nigeriane picchiata dal suo datore di lavoro per aver chiesto semplicemente di essere pagata. L’aggressione dell’uomo, titolare del “Mare Nostrum”, lido-ristorante a Soverato, in provincia di Catanzaro, è stata documentata dalla giovane attraverso un VIDEO in diretta social. Nel filmato, che ha fatto immediatamente il giro del web, si vede la ragazza chiedere al datore di lavoro “dove sono i miei soldi?”, scatenando così la sua violenta reazione, fatta di calci e pugni. Lavoratrice aggredita a Soverato: la Procura apre un’inchiesta Beauty ha presentato denuncia ieri, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Lavoratrice aggredita a Soverato: è salita subito agli onori della cronaca la vicenda di, la 25enne di origini nigerianedal suo datore di lavoro persemplicemente di essereta. L’aggressione dell’uomo, titolare del “Mare Nostrum”, lido-ristorante a Soverato, in provincia di Catanzaro, è stata documentata dalla giovane attrso unin diretta social. Nel filmato, che ha fatto immediatamente il giro del web, si vede la ragazza chiedere al datore di lavoro “dove sono i miei soldi?”, scatenando così la sua violenta reazione, fatta di calci e pugni. Lavoratrice aggredita a Soverato: laha presentatoieri, ...

