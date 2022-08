Diritti TV Serie A 2022 - 2024, pubblicato bando per highlights pay non esclusivi (Di giovedì 4 agosto 2022) La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Serie A”) pubblica la presente offerta per l’assegnazione in licenza agli Operatori della comunicazione (“Offerta”) avente ad oggetto il Pacchetto non esclusivo A Pagamento di Diritti Audiovisivi relativi al Campionato di Calcio di Serie A, esercitabili nel Territorio nel corso delle Stagioni Sportive 2022/2023 e... Leggi su digital-news (Di giovedì 4 agosto 2022) La Lega Nazionale ProfessionistiA, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("LegaA”) pubblica la presente offerta per l’assegnazione in licenza agli Operatori della comunicazione (“Offerta”) avente ad oggetto il Pacchetto non esclusivo A Pagamento diAudiovisivi relativi al Campionato di Calcio diA, esercitabili nel Territorio nel corso delle Stagioni Sportive/2023 e...

