Decreto Aiuti Bis, ok in Cdm: aumento pensioni, taglio cuneo, sconto carburanti (Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva finalmente il Decreto Aiuti bis. Durante il Consiglio dei ministri numero 92 del 4 agosto è stato infatti approvato un nuovo Decreto-legge volto a contrastare l’aumento del costo della vita e recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“. Sono diverse le misure in arrivo, tra cui: anticipo di 3 mesi della rivalutazione pensioni, raddoppio della somma esentasse per i benefit aziendali, nuova sforbiciata al cuneo fiscale. Prolungato inoltre lo sconto di 30 centesimi sul carburante. L’incremento delle entrate proveniente dall’Iva e dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione hanno portato a un tesoretto da 14,3 miliardi di euro, che costituisce il margine di manovra ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva finalmente ilbis. Durante il Consiglio dei ministri numero 92 del 4 agosto è stato infatti approvato un nuovo-legge volto a contrastare l’del costo della vita e recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“. Sono diverse le misure in arrivo, tra cui: anticipo di 3 mesi della rivalutazione, raddoppio della somma esentasse per i benefit aziendali, nuova sforbiciata alfiscale. Prolungato inoltre lodi 30 centesimi sul carburante. L’incremento delle entrate proveniente dall’Iva e dovuto all’dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione hanno portato a un tesoretto da 14,3 miliardi di euro, che costituisce il margine di manovra ...

