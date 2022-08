Controllo in una società di Manocalzati: sequestrate 4 bombole e sanzioni per 11mila euro (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle attività svolte su scala internazionale finalizzate al contrasto del fenomeno del traffico illecito di gas fluorurati ad effetto serra, hanno proceduto al Controllo di varie imprese irpine. Nella circostanza, all’esito delle verifiche effettuate presso una società di Manocalzati, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Lioni, hanno riscontrato l’utilizzo di gas refrigerante in assenza di iscrizione al registro “F-GAS” e della prevista autorizzazione. Oltre al sequestro di 4 bombole da 10 kg contenenti gas refrigeranti, a carico dell’amministratore unico della società sono state contestate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle attività svolte su scala internazionale finalizzate al contrasto del fenomeno del traffico illecito di gas fluorurati ad effetto serra, hanno proceduto aldi varie imprese irpine. Nella circostanza, all’esito delle verifiche effettuate presso unadi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Lioni, hanno riscontrato l’utilizzo di gas refrigerante in assenza di iscrizione al registro “F-GAS” e della prevista autorizzazione. Oltre al sequestro di 4da 10 kg contenenti gas refrigeranti, a carico dell’amministratore unico dellasono state contestate ...

