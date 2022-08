Cadavere senza testa, il fratello rimane in carcere (Di giovedì 4 agosto 2022) Daniele Severi rimane in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha valutato e respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali del forlivese, arrestato lo scorso 8 luglio in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Daniele Severiin. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha valutato e respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali del forlivese, arrestato lo scorso 8 luglio in ...

