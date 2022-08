Bundesliga 2022/2023, prima giornata: programma, date e orari (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata di Bundesliga 2022/2023. Si parte con Eintracht-Bayern Monaco, big match di apertura di questo turno di campionato. Alle 18:30 di sabato altro grande appuntamento con Borussia Dortmund contro Bayer Leverkusen. Moenchengladbach e Hoffenheim in campo alle 15:30. Domenica spazio al Lipsia che farà visita allo Stoccarda. Colonia e Schalke in campo nel match di chiusura di questa prima giornata di campionato. Sportface.it vi offrirà una cronaca delle partite più interessanti. programma Venerdì 5 agosto Ore 20:30, Eintracht-Bayern Monaco Sabato 6 agosto Ore 15:30, Augsburg-Friburgo Ore 15:30, Bochum-Mainz Ore 15:30, Moenchengladbach-Hoffenheim Ore 15:30, Union Berlin-Hertha Ore 18:30, Borussia Dortmund-Bayer ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutto pronto per ladi. Si parte con Eintracht-Bayern Monaco, big match di apertura di questo turno di campionato. Alle 18:30 di sabato altro grande appuntamento con Borussia Dortmund contro Bayer Leverkusen. Moenchengladbach e Hoffenheim in campo alle 15:30. Domenica spazio al Lipsia che farà visita allo Stoccarda. Colonia e Schalke in campo nel match di chiusura di questadi campionato. Sportface.it vi offrirà una cronaca delle partite più interessanti.Venerdì 5 agosto Ore 20:30, Eintracht-Bayern Monaco Sabato 6 agosto Ore 15:30, Augsburg-Friburgo Ore 15:30, Bochum-Mainz Ore 15:30, Moenchengladbach-Hoffenheim Ore 15:30, Union Berlin-Hertha Ore 18:30, Borussia Dortmund-Bayer ...

