Berlino | a fuoco la foresta di Grunewald | le fiamme divorano oltre 15mila metri quadrati

(Di giovedì 4 agosto 2022)nellaberlinese di. Un’esplosione in un deposito di munizioni della polizia ha fatto scoppiare l’incendio che è al momento in corso nel bosco, a ovest della capitale tedesca. Lo hanno spiegato i vigili dellocali, aggiungendo che stanno lottando per tenere a bada la situazione. «La situazione è confusa, l’incendio continua a diffondersi in modo incontrollato nella», ha dichiarato un portavoce dei pompieri. L’incendio si sarebbe esteso su un’area di 15.000, e al momento il bosco sarebbe vittima di «esplosioni». Il rogo, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della polizia della capitale. Da questa mattina il susseguirsi di detonazioni ha reso ...

