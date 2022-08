Barcellona, niente Napoli per Neto: il portiere verso la Premier League (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il mancato approdo al Napoli, il portiere del Barcellona Neto potrebbe presto sbarcare in Premier League Neto sembrava vicino al ritorno in Italia, con il Napoli molto interessato a lui. Gli azzurri hanno poi virato su Kepa e il portiere del Barcellona si è ritrovato a dover trovare una nuova destinazione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe ora in procinto di sbarcare in Premier League. L’agente di Neto, Kia Joorabchian, avrebbe infatti trovato l’accordo con il Bournemouth. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il mancato approdo al, ildelpotrebbe presto sbarcare insembrava vicino al ritorno in Italia, con ilmolto interessato a lui. Gli azzurri hanno poi virato su Kepa e ildelsi è ritrovato a dover trovare una nuova destinazione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe ora in procinto di sbarcare in. L’agente di, Kia Joorabchian, avrebbe infatti trovato l’accordo con il Bournemouth. L'articolo proviene da Calcio News 24.

