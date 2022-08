Atac, non solo disagi: autista trova borsa piena di contanti e la riconsegna alla proprietaria. (Di giovedì 4 agosto 2022) Atac, Roma. ”Una piccola distrazione può capitare a tutti” – recita l’ultimo comunicato Atac – certo, indipendentemente dal carico che si sta trasportando. Ma la distrazione difficilmente è amica della fortuna. Tuttavia, in questa vicenda, il caso e la buona volontà di un uomo hanno avuto la meglio sulla cattiva sorte di una ”povera” passeggera di un tram Atac. L’autista Atac che non ha ceduto alla tentazione Una signora aveva dimentica la sua borsa piena di soldi a bordo del 19 ed è stata davvero molto fortunata ad incontrare un autista ”eroe” che ha immediatamente contraddetto il vecchio proverbio popolare secondo cui l’occasione renderebbe l’uomo ladro. Sì, perché occasione migliore di questa non poteva capitare: una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022), Roma. ”Una piccola distrazione può capitare a tutti” – recita l’ultimo comunicato– certo, indipendentemente dal carico che si sta trasportando. Ma la distrazione difficilmente è amica della fortuna. Tuttavia, in questa vicenda, il caso e la buona volontà di un uomo hanno avuto la meglio sulla cattiva sorte di una ”povera” passeggera di un tram. L’che non ha cedutotentazione Una signora aveva dimentica la suadi soldi a bordo del 19 ed è stata davvero molto fortunata ad incontrare un”eroe” che ha immediatamente contraddetto il vecchio proverbio popolare secondo cui l’occasione renderebbe l’uomo ladro. Sì, perché occasione migliore di questa non poteva capitare: una ...

CorriereCitta : Atac, non solo disagi: autista trova borsa piena di contanti e la riconsegna alla proprietaria. - OQuotidianaBlog : Atto vandalico sulla Roma-Lido, danneggiata la linea aerea - lallo_55 : @Marteena84 @erraniemaldi @YouTube non conosci ATAC e Metro Roma... ?? - lukesky95199961 : RT @diarioromano: Sosta selvaggia: #Atac denuncia in Procura chi blocca i mezzi. Peccato non funzioni. L'iniziativa di Atac non è una novit… - stormi1904 : RT @diarioromano: Sosta selvaggia: #Atac denuncia in Procura chi blocca i mezzi. Peccato non funzioni. L'iniziativa di Atac non è una novit… -