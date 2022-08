Zenga: “Milan, se fossi Pioli sarei contento. E su Inter, Juve e Roma…” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport anche di Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Walter, ex portiere dell'e della Nazionale italiana, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport anche di

milansette : Zenga: 'Il Milan ha preso giovani di qualità, De Ketelaere giocatore totale' #acmilan #rossoneri - VareseEdoardo : RT @soloxmilanisti: Zenga: 'Il Milan può dire la sua in Champions' - soloxmilanisti : Zenga: 'Il Milan può dire la sua in Champions' - SempreMilanit : ?? Il paragone di #Zenga per i due portieri #SempreMilan #Milan - RadioRossonera : A un mese esatto dalla prima sfida tra #Milan e #Inter, Walter #Zenga gioca il #derby... dei portieri ????? -