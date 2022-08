Washington: Kyrgios show, Giron spazzato via (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'australiano Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon, avanza nell'Atp 500 di Washington superando in due set (6 - 3, 6 - 2) l'americano Marcos ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'australiano Nick, finalista a Wimbledon, avanza nell'Atp 500 disuperando in due set (6 - 3, 6 - 2) l'americano Marcos ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Debutto amaro a San Josè per #CamilaGiorgi: eliminata in 3 set dalla Kudermetova - Gazzetta_it : Debutto amaro a San Josè per #CamilaGiorgi: eliminata in 3 set dalla Kudermetova - WeAreTennisITA : A Washington Kyrgios passa senza problemi ? L’australiano batte Giron per 6-3 6-2. Sfiderà al prossimo turno l’amer… - Tennis_Ita : ATP 500 Washington, Nick Kyrgios: 'Sono un perfezionista' - TennisWorldit : Atp Washington - Nick Kyrgios show: l'australiano chiede al pubblico come servire: Il 27enne è scatenato con gli es… -

Kyrgios incorreggibile, chiede aiuto ad una spettatrice: che show a Washington Sport Fanpage Tennis, ATP Washington: Nick Kyrgios show sul match point! Chiede a una tifosa come servire, sbaglia e si scusa TENNIS, ATP WASHINGTON - Nick Kyrgios regala un siparietto divertente al pubblico in occasione del match-point nella partita vinta al primo turno contro Giron. Debutto amaro a San Josè per Camila Giorgi: eliminata in 3 set dalla Kudermetova Sul cemento americano cede alla russa dopo un lungo braccio di ferro. Ritorno in campo vincente invece per Naomi Osaka. Via anche all'Atp 500 di Washington, esordio senza problemi per Kyrgios ... TENNIS, ATP WASHINGTON - Nick Kyrgios regala un siparietto divertente al pubblico in occasione del match-point nella partita vinta al primo turno contro Giron.Sul cemento americano cede alla russa dopo un lungo braccio di ferro. Ritorno in campo vincente invece per Naomi Osaka. Via anche all'Atp 500 di Washington, esordio senza problemi per Kyrgios ...