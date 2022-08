Videomessaggio di Berlusconi sui social | “Dopo il 25 settembre l’Italia non sarà più la stessa” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Ho sentito ancora una volta28 anni il dovere di restare in campo”. Ottimista, forte dei sondaggi vento in poppa del centrodestra, Silviotorna a ruggire. Presente fisicamente nella campagna elettorale d’agosto inaugura suiuna serie dimessaggi in pillole.il 25una nuova Italia “il 25ciuna nuova Italia. Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse. Quei soldi che io ho ottenuto in Europa, per ricostruire la nostra economia.nonpiù lase il 25ci dare fiducia”. Sicuro della ...