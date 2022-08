Verso nuovo taglio al cuneo fiscale e rivalutazione pensioni del 2% (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi l’incontro con i sindacati. L'intervento andrebbe ad aggiungersi all'esonero contributivo dello 0,8% già in vigore Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi l’incontro con i sindacati. L'intervento andrebbe ad aggiungersi all'esonero contributivo dello 0,8% già in vigore

elenabonetti : Il mio appello alle forze che vogliono essere un nuovo baricentro riformista per il Paese: uniamoci e facciamo una… - italiaserait : Dl Aiuti bis, verso nuovo taglio cuneo fiscale e proroga sconto benzina - zuggy04 : RT @AlfonsoFuggetta: E mentre i politici discutono, il Governo Draghi sta mettendo in campo un nuovo taglio del cuneo fiscale per i redditi… - fisco24_info : Dl Aiuti bis, verso nuovo taglio cuneo fiscale e proroga sconto benzina: (Adnkronos) - Il decreto atteso in Cdm dom… - LocalPage3 : Dl Aiuti bis, verso nuovo taglio cuneo fiscale e proroga sconto benzina -