US Open da record: 19 azzurri nelle qualificazioni maschili, tanti i Next Gen (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti). ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Italia sogna in grande allo US. Non solo grazie ai cinquenell'entry list del tabellone principale (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti). ...

Kalmha : RT @Open_gol: «I russi continuano a stabilire record del loro cinismo» Petro Andriushchenko, consigliere comunale di Mariupol - Open_gol : «I russi continuano a stabilire record del loro cinismo» Petro Andriushchenko, consigliere comunale di Mariupol - sportli26181512 : Us Open, la entry list: 24 italiani al via tra main draw e qualificazioni: Sarà uno Slam da record per il tennis it… - Dome689 : RT @Open_gol: L'operazione a un giorno dalla nascita - Open_gol : L'operazione a un giorno dalla nascita -