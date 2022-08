Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Nunzia Schillirò annuncia | “Mi candido con Italexit” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo Stefano Puzzer, ancheAlessandra, il vice questore di Roma diventata famosa nel settembre 2021 per le posizioni no vax e per aver contestato il green pass dichiarandolo “illegittimo”, hato in unsu YouTube, la sua candidatura condi Gianluigi Paragone. “In tanti mi avete chiesto di candidarmi. Mai mi sarei sognata di fare politica, ma in questi due anni ho capito tantissime cose, per questo sono arriva alla conclusione di candidarmi”, afferma. “Mi sarebbe piaciuto che ci potesse essere un unico partito-movimento che raggruppasse tutti coloro che si sono opposti alle violazioni dei diritti fondamentali. Ma così non è stato. E l’alternativa qual è? Rimanere a piangere sul divano? Non andare al voto e regalare il Paese a chi lo ha ridotto in queste ...