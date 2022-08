SI - Verdi fanno saltare incontro con Letta. 'Siamo a disagio' (Di mercoledì 3 agosto 2022) La firma dell'alleanza Letta - Calenda di ieri produce subito nuove crepe. L'alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di rinviare l'incontro previsto per oggi alle 15 con Il segretario del Pd, Enrico Letta,... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) La firma dell'alleanza- Calenda di ieri produce subito nuove crepe. L'alleanzae Sinistra ha deciso di rinviare l'previsto per oggi alle 15 con Il segretario del Pd, Enrico,...

