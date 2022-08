Ron e altri eventi si aggiungono al “Pem! Festival” diretto da Enrico Deregibus

(Di mercoledì 3 agosto 2022) SAN SALVATORE – Ron, Carlot-ta, una serata omaggio per Lucio Dalla con Roberta Giallo e la finale del PeM Music Contest con Nyko Ascia, Nicola project, L’ottico, Roma. Sono i nuovi appuntamenti annunciati per la 17esima edizione del “– Parole e Musica in Monferrato” la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni che dal 27 agosto al 1° ottobre toccherà i comuni di San Salvatore (capofila), Lu-Cuccaro, Balzola, Valenza, Mirabello, che già facevano parte del, e Alessandria, Pontestura e Rive, che siquest’anno. Glisi sommano a quelli già annunciati con Morgan, Pilar Fogliati, gli Statuto, Vasco Brondi, Luca Morino, al tributo a Franco Battiato con Pino Marino, alla passeggiata letteraria con Davide Longo dedicata a Beppe Fenoglio e alla serata omaggio per ...

Ron e altri eventi si aggiungono al "PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato" SAN SALVATORE - Ron, Carlot-ta, una serata omaggio per Lucio Dalla con Roberta Giallo e la finale del PeM Music Contest con Nyko Ascia, Nicola project, ...Ron e altri eventi si aggiungono al 'Pem! Festival" - Parole e Musica in Monferrato" in programma dal 27 agosto al 1° ottobre ...