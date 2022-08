Meloni | siamo conservatori perché ereditiamo una identità viva e vitale E cita Prezzolini

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Che cosa intende Giorgiaquando dice che FdI appartiene alla famiglia deieuropei? Lo spiega la stessa leader di FdI al Corriere della sera prendendo spunto dalla definizione che Galli della Loggia dà del termine: essere «» è «essere contro il cambiamento che vogliono i progressisti». La sinistra vuole decidere che cosa sia progresso Una definizione nella quale Giorgiasi ritrova: «La sinistra si vorrebbe arrogare il diritto di stabilire quale sia il progresso e quale sia la direzione nella quale devono andare i cambiamenti. Un conservatore non è contrario ai cambiamenti in sé. È contrario alla visione della sinistra secondo la quale progredire vuol dire cancellare tutto ciò da cui proveniamo». E aggiunge: «Per noisignifica innanzitutto sentirsi ...

Come si dice in questi casi, siamo in un territorio sconosciuto, senza cartografia. A proposito di limiti, sui social ha commentato il discorso che Giorgia Meloni ha fatto in Spagna. I «traditori di Forza Italia», Carfagna e Gelmini, si sono «venduti» al Pd e Calenda li ha portati nelle fauci dei nemici storici. Il voto moderato non può andare. Il colloquio con la presidente di FdI: confronto su idee e progetti. Ci sentiamo eredi di un'identità e una cultura da far crescere.