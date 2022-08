LIVE – Inter-Pergolettese, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Aspettando Villarreal e i primi impegni ufficiali, l’Inter di Simone Inzaghi sembra voler raggiungere il prima possibile il ritmo partita. Per questo motivo i nerazzurri questa sera alle 18:30 premderanno parte ad un nuovo allenamento congiunto. Non è prevista una DIRETTA tv. Davanti a Lukaku e compagni c’è una formazione di Serie C che nella scorsa stagione ha chiuso al decimo posto. Inzaghi ora vuole buone indicazioni dalla sua squadra. Sportface.it vi offrirà tutti gli aggiornamenti, non appena saranno noti, dell’esito di questo test. AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Pergolettese (18:30) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Aspettando Villarreal e i primi impegni ufficiali, l’di Simone Inzaghi sembra voler raggiungere il prima possibile il ritmo partita. Per questo motivo i nerazzurri questa sera alle 18:30 premderanno parte ad un nuovo allenamento congiunto. Non è prevista unatv. Davanti a Lukaku e compagni c’è una formazione di Serie C che nella scorsa stagione ha chiuso al decimo posto. Inzaghi ora vuole buone indicazioni dalla sua squadra. Sportface.it vi offrirà tutti gli aggiornamenti, non appena saranno noti, dell’esito di questo test. AGGIORNA LA(18:30) SportFace.

