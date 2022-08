L’incanto dei paesaggi dell’anima di Loretta Pittarello, in bilico tra magia e ricordo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’osservazione profonda di tutto ciò che ruota intorno all’individuo è sempre stata oggetto di studio e di rappresentazione da parte degli artisti nel corso della storia dell’arte di ogni tempo e l’emozione tendeva a fuoriuscire malgrado la focalizzazione fosse sull’armonia cromatica, o sull’attinenza alla realtà delle opere. Il processo di interiorizzazione consapevole cominciò a fuoriuscire nei primissimi anni del Novecento fino a giungere alla modernità, dove ciascun artista sa di non dover appartenere a un movimento artistico o di attenersi alle linee guida di una corrente piuttosto tende a mescolare le tecniche e gli stili assecondando solo il proprio intento pittorico, ascoltando unicamente la propria voce interiore. La protagonista di oggi ha sviluppato nel corso del tempo un linguaggio suggestivo e personale in grado di avvolgere letteralmente l’osservatore conducendolo dentro ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’osservazione profonda di tutto ciò che ruota intorno all’individuo è sempre stata oggetto di studio e di rappresentazione da parte degli artisti nel corso della storia dell’arte di ogni tempo e l’emozione tendeva a fuoriuscire malgrado la focalizzazione fosse sull’armonia cromatica, o sull’attinenza alla realtà delle opere. Il processo di interiorizzazione consapevole cominciò a fuoriuscire nei primissimi anni del Novecento fino a giungere alla modernità, dove ciascun artista sa di non dover appartenere a un movimento artistico o di attenersi alle linee guida di una corrente piuttosto tende a mescolare le tecniche e gli stili assecondando solo il proprio intento pittorico, ascoltando unicamente la propria voce interiore. La protagonista di oggi ha sviluppato nel corso del tempo un linguaggio suggestivo e personale in grado di avvolgere letteralmente l’osservatore conducendolo dentro ...

Lopinionista : L’incanto dei paesaggi dell’anima di Loretta Pittarello, in bilico tra magia e ricordo - externalcameras : RT @Alberto63Al: Ti invito al viaggio In quel paese che ti somiglia tanto I soli languidi dei suoi cieli annebbiati Hanno per il mio spir… - ErnestoFantoni : Caccia spietata alle candidature dei nullafacenti bla bla bla per il bene degli italiani, così dicono ?? diamogli 21… - torarelaxtime : RT @patriGiancotti: Bisogna camminare nella direzione dei nostri sogni, altrimenti perdiamo l'incanto della vita. (R. Battaglia) ?Buona… - MariaGraziaVac9 : RT @Alberto63Al: Ti invito al viaggio In quel paese che ti somiglia tanto I soli languidi dei suoi cieli annebbiati Hanno per il mio spir… -