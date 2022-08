Juve, problema gol irrisolto, anche sulle punizioni: le calcia Bonucci, manca un vero specialista (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Juventus di oggi, 3 agosto, è peggiore di quella che ha concluso la stagione 2021-22 al quarto posto in campionato, uscendo agli ottavi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lantus di oggi, 3 agosto, è peggiore di quella che ha concluso la stagione 2021-22 al quarto posto in campionato, uscendo agli ottavi...

forumJuventus : Juve, le amichevoli confermano che la fascia sinistra è un grosso problema da risolvere ? - marcoconterio : ?? Riflessioni post #RealMadridJuve - La #Juventus continua ad aver un problema rilevante coi terzini - Bremer già… - ClaudioPerdighe : @romeoagresti @GoalItalia Ripetete tutti con me: il problema principale della Juve per fare altre operazioni in ing… - Mannish87 : @Igorismo98 @asrsupporter @ilsognoviola I distinguo vanno fatti proprio perché di quelli elencati alla Juve diretta… - EnricoP1998 : @noianononhodet1 @boccia921 @SandroS1915 @RubertiSimone Il problema è che vi siete affidati a qualche pagliaccio di… -