J-Ax: «Ho un solo rimpianto, aver perso troppo tempo dietro i cliché: droghine, ubriacarsi, fare festa»

Il Corriere della Sera intervista J-Ax. Ha 50 anni, si guarda indietro. «Vedo più errori e fallimenti che scelte giuste, ma per fortuna non vedo rimpianti. Ho raggiunto il culmine della realizzazione negli ultimi anni e considerato che cambiando ogni errore cambierei il risultato, non cambio nulla». Spiega a quali errori si riferisce: «Scelte sbagliate, dischi sbagliati, esperimenti riusciti male, penso ad esempio a Sorci verdi. Come rimpianto personale ho quello di aver perso tempo da giovane dietro dei cliché: droghine, ubriacarsi, fare festa. Evitandole magari avrei avuto più tempo per migliorarmi». Discorso a parte merita la cannabis. «Quella la tiro fuori dal ...

