Il valore del Colosseo contribuisce a 1,4 miliardi dell’economia italiana (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come rivela uno studio condotto da Deloitte: il valore del Colosseo contribuisce per 1,4 miliardi di euro all’economia italiana. In quanto attrazione turistico-culturale, lo storico monumento gode di un asset sociale molto alto. Marco Vulpiani, Partner e responsabile dell’area Valuation, Modeling & Economic Advisory di Deloitte Central Mediterranean afferma: “Il Colosseo contribuisce per 1,4 miliardi di euro all’anno all’economia italiana (in termini di contributo al PIL). Come attrazione turistico-culturale ed ha un valore sociale pari a circa 77 miliardi di euro“. Questo monumento, infatti, non rappresenta solo il simbolo di Roma, ma è un’icona che coglie l’interesse globale. Questo quanto si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come rivela uno studio condotto da Deloitte: ildelper 1,4di euro all’economia. In quanto attrazione turistico-culturale, lo storico monumento gode di un asset sociale molto alto. Marco Vulpiani, Partner e responsabile dell’area Valuation, Modeling & Economic Advisory di Deloitte Central Mediterranean afferma: “Ilper 1,4di euro all’anno all’economia(in termini di contributo al PIL). Come attrazione turistico-culturale ed ha unsociale pari a circa 77di euro“. Questo monumento, infatti, non rappresenta solo il simbolo di Roma, ma è un’icona che coglie l’interesse globale. Questo quanto si ...

CauseSanti : I #Santi non sono rappresentanti del passato, ma costituiscono il presente e il futuro della Chiesa e della società… - Agenzia_Ansa : A giugno 2022 si stima una flessione congiunturale per le vendite al dettaglio (-1,1% in valore e -1,8% in volume).… - PucciarelliLega : ? Approvato in Senato il Disegno di Legge per la revisione del Modello delle Forze, bene! Una decisione di Governo… - LLeglib : @M49liberorso @Adnkronos Ha sconfitto la morte, lo stato di diritto e il senso del pudore... Sono cose che hanno un valore! - FJack02 : @WLT79 Quindi, a scanso di equivoci, si può dire che il cambio Petagna/Simeone sarebbe un upgrade in termini di gio… -