Il sindaco Tranchida | ‘con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “La centralità euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo strategico nei traffici commerciali e crocieristici in transito da e per lacittà. Potremmo ben dire che il futuro ha un sapore antico, quello che ha dato origini e poi sviluppo all’economica cittadina e dell’intero comprensorio West Sicily, oggi anche destinazione turistica. L’escavazione e, dunque, in primis la pulitura dei fondali, attesa da sempre, oltre a diventare presto realtà costituisce il punto di prima intesa politica – istituzionale tra la mia Amministrazione e l’Autorità di Sistema guidata da Pasqualino Monti”. Lo afferma Giacomodi Trapani, commentando il profetto dipresentato oggi. “La stessache tutelerà anche il porto peschereccio non si ...