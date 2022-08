Il partito dei virologi: chi candida Speranza in Puglia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, il partitello di Roberto Speranza ha deciso: candida in Puglia il virologo della paura Pier Luigi Lopalco. Uscito sbattendo la porta dalla giunta regionale della stessa regione in cui, prima di rompere con il governatore Emiliano, occupava l’incarico di assessore alla Salute, questo signor nessuno sbucato dal buio del terrore collettivo tenta il grande salto verso una ambita poltrona parlamentare. Stupefacente, almeno per noi illusi aperturisti che crediamo ancora nel valore supremo delle libertà costituzionali, il comunicato con il quale il segretario regionale di Articolo 1, Ernesto Abaterusso presenta, tra le altre supercazzole, la candidatura di Lopalco: “Con la scelta compiuta dalla Segreteria regionale abbiamo voluto, in vista della difficile contesa elettorale ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, il partitello di Robertoha deciso:inil virologo della paura Pier Luigi Lopalco. Uscito sbattendo la porta dalla giunta regionale della stessa regione in cui, prima di rompere con il governatore Emiliano, occupava l’incarico di assessore alla Salute, questo signor nessuno sbucato dal buio del terrore collettivo tenta il grande salto verso una ambita poltrona parlamentare. Stupefacente, almeno per noi illusi aperturisti che crediamo ancora nel valore supremo delle libertà costituzionali, il comunicato con il quale il segretario regionale di Articolo 1, Ernesto Abaterusso presenta, tra le altre supercazzole, latura di Lopalco: “Con la scelta compiuta dalla Segreteria regionale abbiamo voluto, in vista della difficile contesa elettorale ...

