Giucas Casella sbarca ad Avanti un altro: la novità per l’ex gieffino (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’illusionista ed ex concorrente del GF Vip Giucas Casella avrà un ruolo ad Avanti un altro di Paolo Bonolis Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Giucas Casella. l’ex concorrente del GF Vip sarà nella nuova edizione di Avanti un altro di Paolo Bonolis, dove ricoprirà un ruolo speciale, quello del mago. L’illusionista più divertente e stravagante della tv italiana sarà nel game show pre serale di Canale Cinque, a partire dai prossimi mesi. Una sorta di premio per Casella, che nel corso dei mesi attraversati al GF Vip ha conquistato tantissimi italiani con la sua simpatia e innocenza quasi infantile, anche se in molti hanno puntato il dito contro di lui, accusandolo di aver ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’illusionista ed ex concorrente del GF Vipavrà un ruolo adundi Paolo Bonolis Arrivano importantiper quanto riguarda il futuro diconcorrente del GF Vip sarà nella nuova edizione diundi Paolo Bonolis, dove ricoprirà un ruolo speciale, quello del mago. L’illusionista più divertente e stravagante della tv italiana sarà nel game show pre serale di Canale Cinque, a partire dai prossimi mesi. Una sorta di premio per, che nel corso dei mesi attraversati al GF Vip ha conquistato tantissimi italiani con la sua simpatia e innocenza quasi infantile, anche se in molti hanno puntato il dito contro di lui, accusandolo di aver ...

LiberoMagazine_ : Colpaccio per #SoniaBruganelli: porterà due ex concorrenti del #GFvip nel cast di #avantiunaltro! Stiamo parlando d… - fabiofabbretti : Sophie Codegoni è la nuova Bonas di #AvantiUnAltro. Nel cast anche Giucas Casella - Dicolamia123 : GIUCAS CASELLA PRENDERÀ PARTE AL SALOTTINO DI #Avantiunaltro COME “MAGO” - annakiara119 : RT @tvstellare: Anche Giucas Casella sbarca ad #AvantiunAltro: prenderà parte al salottino di Paolo Bonolis nel ruolo di “mago”. (fonte C… - basciagonixever : RT @lasara_81: Sophie Codegoni e Giucas Casella ad Avanti un altro #GFvip #sophie #giucas #basciagoni -